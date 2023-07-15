لتحقيق الانضباط.. إزالة 85 إشغال فوري و 10 أكشاك مخالفة في شبين الكوم

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم، بالمنوفية، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحي، بشوارع سعد زغلول والساحة وميدان سيدي خميس لضبط الشوارع والتعامل بحزم مع جميع المخالفات.

يأتي هذا استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

حملة لإزالة الإشغالات في مدينة شبين الكوم

أسفرت حملة إزالة الإشغالات في شبين الكوم، عن إزالة 10 أكشاك غير مرخصة وغير مستغلة تعوق حركة السير بالشوارع، و85 إشغال فوري مخالف وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

حملات مكبرة على الأسواق والميادين في المنوفية

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المستمرة في متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والتعامل الفوري مع المخالفين، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.