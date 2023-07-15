أكّدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات القدرات وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس جامعة حلوان، موضحة أنَّ الكلية لديها القدر لاختبار ما يقرب من 800 طالب في اليوم الواحد، مبينة أنَّ موعد اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية 2023 يتحدد وفقاً للأعداد التي قامت بالتسجيل.

موعد اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية 2023

وأكّدت عميد كلية الفنون التطبيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات حدد عدد من التفاصيل الخاصة بامتحانات القدرات 2023، أنَّ شروط النجاح تتمثل في الحصول على 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق، موضحة أنَّ موعد اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية 2023 يومياً تبدأ الساعة 9 صباحاً و لفترتين أو 3 فترات.

اختبارات القدرات 2023

وفي السياق ذاته، أعلن السيد عطا، المشرف على التنسيق، أنَّ أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة سجلوا لاختبارات القدرات 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات، لافتًا إلى أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمالها.