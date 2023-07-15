انطلقت اختبارات القدرات بالكليات التي يشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات، اليوم السبت، وذلك ضمن عدة معايير للقبول، وذلك بهدف قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية والأسئلة بالدرجات، وفقًا للمجلس الأعلى لشؤون الجامعات.

الاختبار المهاري (المقابلة الشخصية) من 100 درجة

واستكمالا لتفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية والأسئلة بالدرجات، ينقسم الاختبار المهاري إلى التالي:

- الغناء الحر والنطق الصحيح بمجموع 20 درجة.

- الجانب اللحني (أداء أربع نماذج لحنية) بمجموع 50 درجة.

- الجانب الإيقاعي (أداء أربع نماذج إيقاعية) بمجموع 30 درجة.

زمن الاختبار

متوسط زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة الشخصية 15 دقيقة تقريبا.

شروط النجاح

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات: كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

الضوابط العامة الواجب الالتزام بها أثناء المقابلة الشخصية

- أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص تدريب سمع (صولفيج).

- تجري الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن 16 مترا وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربائية لتجديد الهواء.

- وقوف الطالب الممتحن على بعد مسافة 2 متر عن لجنة الاختبار.

- إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته.

- يراعى أن يكون امتحان القدرة اللحنية بكل أسئلته في اطار المنطقة الوسطى والتي تناسب أغلب الطلاب.

- في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقي (الغناء الحر والجانبين اللحني والايقاعي).

- ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد لاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.