ما موقف التخلف عن اختبار القدرات؟.. عميد «فنون جميلة» يُجيب

كشف الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، عن موقف التخلف عن اختبار القدرات، التي بدأ التسجيل لها إلكترونيًا منذ ساعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على الطلاب بضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي وفرته الوزارة لمعرفة تفاصيل اختبارات القدرات.

موقف التخلف عن اختبار القدرات

وأضاف الدكتور أحمد محيي لـ«الوطن»، أن الطالب يمكنه أداء اختبارات القدرات في المدة المحددة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، مشيرًا إلى أنه بعد التخلف عن اختبار القدرات وتجاوز هذه المدة، لا يحق لأي طالب دخول الامتحان نهائيًا وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن.

موقف الطالب الراسب في اختبارات القدرات

وأشار عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن اختبارات القدرات تُجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص.

وأوضح الدكتور أحمد محيي، إلى أنه يمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي شددت على عدم الأخذ بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع الطلاب.

أماكن أداء اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة

- طلاب محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم يؤدوا الاختبارات في كلية الفنون الجميلة فنون جامعة حلوان بالزمالك.

- طلاب محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح يؤدوا اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص فنون في جامعة الإسكندرية.

- طلاب محافظة بني سويف والمنيا يؤدوا اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص فنون جامعة المنيا.

- طلاب محافظة أسوان وقنا والبحر الأحمر والأقصر يدؤدوا اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص فنون بالأقصر.

- طلاب محافظة أسيوط والوادي الجديد وسوهاج يؤدوا اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص فنون بأسيوط.

- طلاب الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ والعربية والمنوفية يؤدوا الاختبار في كلية الفنون الجميلة تخصص فنون جامعة المنصورة.