«هيئة الدواء» تحذر من التعرض لنزيف بسبب الموجة الحارة.. و8 طرق لتفاديها

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا لها، بشأن ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض البلاد لها البلاد خلال الأسبوع الجاري، موضحة تعرض البعض إلى نزيف الأنف بسبب السخونية وجفاف الجو، لافتة إلى أن أشهر الصيف يمكن أن يتم تعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو والسخونية الشديدة.

ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى الجفاف

وأوضحت هيئة الدواء، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة، لذلك قد يساعد غسيل أنفك بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الوقاية من نزيف الأنف.

نصائح للوقاية من موجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع الجاري

‏‎وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح للمواطنين خلال موجة الحر التى تتعرض لها البلاد خلال الاسبوع الجاري وتضمنت :-

- عدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع

- استخدام واقي الشمس

- تناول الكثير من الماء والسوائل.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

- تناول وجبات باردة وسلاطات

- ارتداء ملابس فضفاضة فاتجة اللون

- ارتداء القبعات

- الاستحمام بالماء البارد للتخلص من رائحة العرق

وفي شأن آخر، أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية التقديم لنظام النشرة الإلكترونية، علماً بأنه من المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.