هيئة الدواء تحذر مرضى النقرس من تناول بعض الأطعمة.. و5 فئات أكثر تضررا

حذرت هيئة الدواء المصرية من النظام الغذائي المعتمد على اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، وكذلك المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة وهو الفركتوز، موضحة أنها تعمل على زيادة خطر الإصابة بمرض النقرس وخاصة بين الرجال، نظرًا إلى أن معدلات حمض اليوريك تكون أقل عند النساء. ​

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس

وأضافت في تقرير أن احتمالية الإصابة بالنقرس تزداد إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون به، كما أن المصابين بارتفاع ضغط الدم، والحالات المزمنة، مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

تحذير من اللحوم والمأكولات البحرية

ونصحت الهيئة المواطنين بالتقليل من تناول اللحوم والمأكولات البحرية، إذ أنه عند وجود مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم، تتراكم أملاح اليورات في المفاصل، ما يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد والتورم المصاحبين لنوبات النقرس.

ويعرف مرض النقرس بأنه صورة من صور التهاب المفاصل، ويسبب نوبات حادة، وغالبا ما يصيب الإصبع القدم الأكبر، وتأتي بشكل مفاجئ على هيئة حرقة في إصبع القدم بمنتصف الليل ويكون المفصل المصاب ساخنا ومتورما.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال اكتساب الشخص بوزن زائد لابد من انقاص الوزن، لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.