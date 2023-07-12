رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع شركة «أفريجين» للمستحضرات الحيوية واللقاحات

أجرى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة تفقدية لمقر شركة أفريجين للمستحضرات الحيوية واللقاحات بجنوب أفريقيا، حيث كان في استقباله الدكتورة بيترو تيربلانشيه، المدير العام لشركة أفريجين.

تناولت الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الشركة ونظائرها بمصر، في مجال اللقاحات والكواشف المعملية، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح التعاون والشراكة بين الجانبين في ظل الدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة.

الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA

يذكر أنّه جرى اختيار مصر، العام الماضي، ضمن الدول الست التي وقع عليها الاختيار لمبادرة تصنيع اللقاحات داخل القارة الأفريقية وفق تقنية mRNA، وشركة أفريجين هي الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل منظمة الصحة العالمية لتحتضن الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA المستخدمة في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي سيتم استخدامه في مبادرة نقل تكنولوجيا التصنيع التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة كورونا.

أحدث التطورات الخاصة بالأبحاث

تأتي الزيارة في ضوء حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات الخاصة بالأبحاث التي تجريها الشركة؛ للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة وهي نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختارة للمشاركة في المبادرة، كما تعكس الزيارة حرص الهيئة على دعم التعاون مع مختلف الجهات الدولية، واستثمار حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية، التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.