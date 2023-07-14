أحمد فايق يخوض عبر «لوغاريتم» تجربة تناول أغرب الفواكه في كوريا الجنوبية

انطلقت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، حيث جرى تصوير أولى الحلقات من شوارع كوريا الجنوبية، ويعتمد البرنامج منهجًا جديدًا، إذ يقدم في كل حلقة ضيفًا وتجربة مختلفة.

سناك الطحالب واليوسفي بحجم الليمون

وعرف الإعلامي أحمد فايق، مقدم البرنامج، المصريين على الطعام الكوري ومذاقه، خاصة «سناك الطحالب» والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.

واستضاف أحمد فايق، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «لوغاريتم»، الباحث المصري عماد الكومي، ابن محافظة قنا، الباحث بكلية الهندسة جامعة سيول الوطنية، أحد أعضاء فريق جامعة سيول الوطنية، المشارك في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية في الحكومة الكورية، إذ يروي تجربته في كوريا، وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة «صعيدي في الجامعة الكورية».

شراء ما تحتاجه فقط

كما كشف خلال الحلقة عن سبب عدم وجود صناديق للقمامة في شوارع كوريا واليابان، ويرجع ذلك لأن المواطنين هناك يحتفظون بمخلفاتهم لحين العودة لمنازلهم، ليضعوها في سلة القمامة الخاصة بالمنزل، لافتا إلى أن شعوب هذه الدول تشتري ما تحتاجه فقط.