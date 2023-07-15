فيضان وانهيارات أرضية تضرب كوريا الجنوبية.. مقتل 7 أشخاص وإجلاء الآلاف

ذكر مسؤولون، اليوم، أنَّ الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود، مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص واختفاء 3 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، وتمّ إجلاء أكثر من 1500 شخص، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «ميرور».

إجلاء 1567 شخصًا في كوريا الجنوبية

ووفقًا لوزارة الداخلية والسلامة، تمّ إجلاء 1567 شخصًا في أنحاء كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة حتى الساعة 11 صباحًا (02.00 بتوقيت جرينتش)، وتتوقع الوزارة ارتفاع هذا العدد بعدما غمرت المياه أحد السدود في مقاطعة «تشنجتشونج» الشمالية بعد تجاوزها طاقتها الاستيعابية.

وبحسب السلطات المحلية، تمّ إصدار أمر بإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص جراء الأمطار الغزيرة، وكان يتدفق أكثر من 2700 طن من المياه في الثانية إلى سد «جويسان» خلال الساعة 9 صباحاً، والذي يمثل الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تصريفها.

خروج قطار عن مساره بسبب الفيضانات

وأعلنت شركة السكك الحديدية الكورية عن تعليق تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة بسبب تهديد الأمطار الغزيرة بالانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور، مما يشكل خطرًا على السلامة، ومن الممكن أن تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل.

وذكرت وزارة النقل أنَّ قطارًا خرج عن مساره في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، بسبب انهيار أرضي ألقى التراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في مقاطعة «تشنجتشونج» الشمالية.

وأعلنت أنَّ القطار الذي خرج عن مساره في مقاطعة «تشنجتشونج» الشمالية لم يكن يحمل علي متنه أي ركاب، ولكن مهندس القطار تعرض للإصابة، وطالب رئيس الوزراء، هان دوك سو، خلال الاجتماع مع الوكالات الحكومية إلى لمشاركة الجيش في نشاط أعمال الإنقاذ بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين لتجهيز المعدات القوى العاملة.