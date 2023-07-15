المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الأفيون بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم «ص.س.م» بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأفيون بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

الاتجار في الأفيون وترويجه على عملائه

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الأفيون وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم بحوزته عدد من قطع الأفيون معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق