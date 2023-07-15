أصالة عن حفلها «كامل العدد» في اسطنبول: «ليلة من ألف ليلة»

أعربت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في اسطنبول، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، ورفع شعار «كامل العدد»، حيث وصفت الحفل بأنه «ليلة من ألف ليلة».

أصالة: حفل اسطنبول حلم عشناه

وكتبت أصالة عن الحفل: «كانت ليلة امبارح باسطنبول.. ليلة من ألّف ليلة وليلة.. كانت حلمّ عشناه.. حقيقة صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطة برأسي حتّى فصلت عن الواقع، بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار.. الوجوه كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال وكانت من حلاوة الموجودين صار الشوف دقيق وملامح كلّ الوجوه انطبعت بروحي وما بتخيّل ممكن أنسى هالوجوه.. وقفت بلحظة أمسك حالي عن بكا كان ممكن ما يوقف لمّا أصوات الشباب عليت وهم عم يقولوا أحلى اسم بقلبي (سوريا) خفت أضعف خفت أبكي خفت ما أعرف كمّل ومتل طفله قويّة بدها تكمّل اللي اتوجدت مشانه غلبت دموعي وكمّلت».

أصالة تشكر الجمهور

وأضافت أصالة: «شكرا على السّعادة اللي غمرتني أمان وفرح ورجعتني لأهلي أسمع لحن لهجتنا وشوف منّ كلّ بلد عربي شبّ وصبيّه قدّ مافرحوا فيّي أنا فيهم فرحت.. شكرا يا أصحابي الأوفياء يا أخواتي الغالين على هالزّينة الحلوة اللي علّقناها مبارح بليلتنا على روح من الحزن تعبانة وقلب من البعد موجوع.. لقاءنا دائماً غير على محبة صفائها إنساني ما بتعرف غير لغة وحدة لغة الحب والموسيقى».