لطيفة تطرح برومو أولى أغنياتها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا مفاجأة

طرحت لطيفة، برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة بطريقة الفيديو كليب، وظهرت لطيفة في البرومو بمشاعر زوجة غاضبة ومنفعلة من زوجها، ثم تركته وخرجت لتستقل سيارتها برفقة زملائها.

لطيفة تنتهي من تصوير أغنيتين

وانتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب؛ تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، التي تطرحها تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات المقبلة؛ الانتهاء من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

تفاصيل أغاني لطيفة الجديدة

وقالت لطيفة، إنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كافة الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها، كما نشرت البرومو وعلقت عليه: «حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه».

كانت لطيفة تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة cbc، ما يزيد على 40 مليون مشاهدة، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي؛ منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد على 3 ملايين عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.