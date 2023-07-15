الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مسن بغرض السرقة في الغربية

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، في حكمها الصادر اليوم، بالإعدام شنقاً، للمتهمين «طارق أحمد» و«محمد إبراهيم» بقتل مسن، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، وإلقاء جثته في مصرف مائي، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى المفتي، وأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

صدر الحكم على المتهمين برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، وذالك بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع، وتداول أوراق القضية، وإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة، إلى شهر يوليو من العام الماضي، بعد أن تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مسن ملقاة داخل مصرف سامول، وبها عدة طعنات متفرقة.

وجرى إعداد فريق بحث من المباحث الجنائية، وكشفت التحريات والمعاينة، أن الجثة لشخص مسن يدعي «حسين. م. ع» ويبلغ من العمر 65 عاما، ومقيم بمنطقة أرض الزغل، بمدينة المحلة الكبرى، متغيب عن منزله منذ 4 أيام، وبتفريغ كاميرات المراقبة، واستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، تبين أن 2 متهمين وراء ارتكاب الواقعة وكانت بغرض السرقة، بعد أن قاما باستدارجه من أمام المسجد، حال انتهائه من صلاة العشاء.

ضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، أمكن ضبط المتهمين، واعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بشأنهما.