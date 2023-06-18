إحالة أوراق المتهمين بقتل مسن لسرقة نقوده بالمحلة إلى المفتي

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، في حكمها الصادر اليوم، بإحالة أوراق المتهمين بقتل مسن، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، وإلقاء جثته في مصرف مائي، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لـ15 من الشهر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم على المتهمين برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع، وتداول أوراق القضية، بإحالة أوراق كلا من «طارق أحمد» و«محمد إبراهيم» إلى المفتي.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، بعد أن تلقى مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، بلاغاً بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر، داخل مصرف سامول، وبها طعنات متفرقة، ومحطمة الرأس.

وبعمل التحريات اللازمة حيال تلك الواقعة، تبين أن الجثة لشخص يدعى «حسين. م. ع» ويبلغ من العمر 65 عاما، ومقيم بمنطقة أرض الزغل، بمدينة المحلة الكبرى، وكان متغيب عن منزله لمدة 4 أيام، وبتفريغ كاميرات المراقبة، واستخدام الوسائل الحديثة، تبين أن 2 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

ضبط المتهمين

وكشفت التحريات، أن أحد المتهمين استدرجه بعد الانتهاء من صلاة العشاء بهدف الاتفاق فيما بينهما، على نقل بعض من مواد البناء، وقام بالاتصال بآخر وما أن ظفروا به، سددوا له عدة ضربات وطعنات متفرقة، بهدف سرقة مبلغ مالي كبير كان بحوزته، وحاولوا إخفاء معالم الجريمة بإلقائه في أحد المصارف.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنهم.