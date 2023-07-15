رابط وأوراق التقديم لكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة

بدأت اليوم اختبارات القدرات لمختلف الكليات المحددة في الجامعات المصرية من ضمنها كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، إذ حددت اختبارات القدرات المخصصة لطلاب كلية تربية نوعية على اختلاف الأقسام المحددة سواء قسم التربية الفنية أو قسم المسرح أو قسم الموسيقى.

رابط التقديم لاختبار القدرات لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان أنه يجرى التقديم إلى اختبارات كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة من هنا خلال الرابط المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتقديم في اختبارات القبول إلكتروني.

اختبارات القدرات لتربية نوعية جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة أنه يجرى عمل اختبارات لأقسام التربية الفنية والموسيقية والمسارح بكلية التربية النوعية كالآتي:

- التربية الفنية الاختبار المهاري: زمن الاختبار 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10صباحا، وهو عبارة عن سؤالين الرسم + التصميم الابتكاري.

- التربية الموسيقية الاختبار المهاري عبارة عن الغناء الحر والنطق الصحيح، والجانب اللحني، والجانب الإيقاعي.

- المسرح التربوي: اختبار قياس الانفعالات المختلفة، وقياس الأداء الحركي، وقياس المهارات الفردية، وقياس القدرات اللغوية واللفظية، وتطوير قدرات الطلاب على المسرح العالمي.

وأضافت أنه يجرى عقد الاختبار داخل كلية التربية النوعية جامعة المنصورة لمختلف الأقسام السابقة سواء المسرح أو الموسيقى أو الفنية يعد التسجيل على الموقع الإلكتروني وتحديد موعد الاختبار.