المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «م.ت.ا»، عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة، وضبط سلاح ناري بحوزته.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

قيام المتهم بالاتجار في الشابو

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة على نطاق واسع على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بالاتجار في المواد المخدرة وتم إحالة القضية القضية إلى محكمة الجنايات.