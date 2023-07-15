عاجل.. تفاصيل ما دار بين غرفة الفار وحكم مباراة القمة بشأن لقطة حسين الشحات

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل ما دار بين تقنية الفيديو ومحمود البنا، حكم مباراة الأهلي والزمالك، بعد سقوط حسين الشحات داخل منطقة جزاء الأبيض، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، التي جمعت الفريقين يوم الخميس الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «دار حديث بين غرفة الفار ومحمود البنا بعد سقوط حسين الشحات، وأكد حكم الفار للبنا بأن كرة الشحات لا ترتقي أن يجرى احتسابها ركلة جزاء أو العودة لتقنية الفيديو من أجل مشاهدتها من جديد، فقرر محمود البنا استمرار اللعب بشكل طبيعي بناء على النقاش الذي دار بينه وبين غرفة الفار».

مصدر بالحكام: كرة الشحات لا ترتقي لاحتساب ركلة جزاء

وكان مصدر داخل لجنة الحكام أكد لـ«الوطن سبورت»، أمس، أن كرة حسين الشحات لا ترتقي لاحتسابها ركلة جزاء، وهي أقرب لاستمرار اللعب بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن قرار محمود البنا كان صحيحا طالع التفاصيل من هنا.

وكان حسين الشحات نجح في تسجيل هدفين خلال مباراة الأهلي والزمالك؛ أحرز الأول بعد مرور دقيقة ونصف فقط، وتألق خلال اللقاء.