عاجل| الأهلي يضرب الزمالك بثلاثية حسين الشحات ومعلول حتى الآن

تقدم نادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلهما حسين الشحات وعلي معلول، على غريمه التقليدي نادي الزمالك في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين الثانية و36 وعلي معلول في الدقيقة 45+1، أمام الزمالك الذي ظهر في حالة انهيار شديدة أمام تفوق المارد الأحمر

هدف حسين الشحات الأول في الزمالك

وفاجأ الأهلي نظيره الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، بعد كرة طولية شتتها الدفاع لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد كرة قوية رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك البيضاء.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تصويبة صاروخية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الدقيقة 20 من مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 شهدت انفرادا تاما لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأول ونجح في تسديد الكرة من فوق محمد صبحي حارس الأبيض قبل أن يتدخل الظهير الأيسر حاتم سكر وينقذ فريقه من هدف مؤكد.

هدف حسين الشحات الثاني في الزمالك

في الدقيقة 36، نجح الأهلي في مضاعفة النتيجة، بعد تصويبة لا تصد ولا ترد لحسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء، فشل محمد صبحي حارس الزمالك في التعامل معها وتعانق الشباك.

هدف علي معلول في الزمالك

في الدقيقة 45+1، أطلق علي معلول تسديدة قوية استقرت على يسار محمد صبحي حارس الزمالك بعد ملامسة الكرة اطراف أصابعه.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

وكان الأهلي، قد نجح في التتويج بلقب الدوري للمرة 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، حيث يتربع المارد الأحمر حاليا على عرش صدارة جدول الترتيب، وفي جعبته 75 نقطة من 29 مباراة.

في المقابل، يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة، برصيد 59 نقطة حتى الآن.