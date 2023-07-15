كيف تتعامل مع عيوب الآخرين؟.. عالم بالأزهر الشريف يوضح لـ«قناة الناس»

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام نهانا عن التعامل مع نواقص الناس وعيوب الخلق، وأن تعاير أخيك المسلم بما فيه في وجهه، مستشهدا بمعاملة الحبيب المصطفى – صلّ الله عليه وسلم – للخلق، «كان فيها لطف ورقة فكان لا يواجه أهل العيب بعيوبهم في وجههم».

جبر: النبي لم يكن يفضح المخطئ على الملأ

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أن للنبي محمد أحاديث نهى فيها عن الأخلاق السيئة بقوله، «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا..» فلا يذكر هنا الأشخاص وما يعنيه تقويم الفعل ولو كان المخطئ جالسا أمام الرسول – صلى الله عليه وسلم.

كيفية توجيه النبي محمد النصح لأصحابه

وتابع عالم الأزهر الشريف، في حديثه عن خلق النبي محمد الكريم ومدى تستره على الناس حتى وهو يقومهم، «كان يصرف نظره عليه الصلاة والسلام إلى جهة أخرى وهو يوجه النصح لأصحابه وذلك حتى لا تكون النصيحة لشخص بعينه دون توجيه لوم أو اتهام للمخطئ».