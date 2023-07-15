أولى كوبليهات أغنية محمد رمضان الجديدة: «مش لاقي الإيد اللي تطبطب»

أغنية محمد رمضان الجديدة سيتم إطلاقها غدا، لتكون باكورة أغنيات وأعمال محمد رمضان الغنائية لصيف 2023، وهي الأغنية التي روج لها كثيرا خلال الفترة الماضية.

أغنية محمد رمضان الجديدة، نشر الأخير أول «برومو» لها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلق عليه قائلا: «مش لاقي الإيد اللي تطبطب.. بكرا أول صواريخ الصيف».

أغنية محمد رمضان الجديدة بعنوان «تطبطب»

أغنية محمد رمضان الجديدة تأتي بعد أسابيع من موسم فني جيد لرمضان، حيث كان قد قدم فيلم «هارلي» ومسلسل «جعفر العمدة» الذي طُرح في موسم رمضان 2023، وحقق العملين نجاحا كبيرا خلال فترة عرضهم.

أغنية محمد رمضان الجديدة تأتي بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة

ومن المقرر أن يطرح لمحمد رمضان خلال الفترة المقبلة فيلم جديد بعنوان «ع الزيزو» تشاركه البطولة الفنانة نيللي كريم.