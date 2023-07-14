محمد رمضان ينشر صورة من كواليس أغنيتة الجديدة «تطبطب».. تطرح قريبا

كشف الفنان محمد رمضان عن صورة من كواليس أغنيتة الجديدة التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأعلن الفنان محمد رمضان أن أغنيتة الجديدة تحمل اسم «تطبطب»، وكشف أنها سيتم طرحها قريبا وظهر خلال الصورة التى شاركها مع جمهوره وهو يرتدي بنطلون باللون الأسود وتي شيرت كت ونظارة شمسية باللون الأسود.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي يشهد التعاون الأول بينه هو والفنانة نيللي كريم كما يشهد مشاركة عدد آخر من الفنانين منهم محمد لطفى وجومانا مراد وإسلام إبراهيم ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

وتدور فكرة فيلم ع الزيرو حول حمزة الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان وهو يعرف باسم دراجون ولديه طفل هو مريض بمرض معين ويسعى والده للإنفاق على علاجه ولكن حالتة المادية سيئة فيضطر الى الدخول فى تجارة الأعضاء البشرية ويصبح من الأغنياء وبالفعل تم طرح البوستر الرسمي الخاص بها والذي تصدره رمضان ومعه الطفل منذر مهران الذي يجسد شخصية ابنه.