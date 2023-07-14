الجدول الدراسي 1445.. تعرف على التقويم المدرسي في السعودية

اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة الجدول الدراسي 1445 في مدارس السعودية، إذ يتكون العام الدراسي من 3 فصول دراسية، تتضمن 338 أسبوعا دراسيا وهو ما يعادل 180 يوا دراسيا، ويحصل الطالب على 60 يومًا إجازة متنوعة خلال العام الدراسي، وتصل عدد أيام الإجازة الصيفية إلى 68 يومًا.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر للقراء في الشرق الأوسط، الجدول الدراسي 1445 في مدارس السعودية وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة والتي جاء على النحو التالي:

الجدول الدراسي 1445 في مدارس السعودية

بحسب بيان وزارة التعليم السعودية، فإن التقويم الدراسي في السعودية للعام المقبل 1445، يبدأ يوم الأحد 4 صفر 1445، والذي يوافق 20 أغسطس 2023، وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 2 من جمادى الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد 12 جمادى الأول 1445 الموافق 26 سبتمبر 2023، وينتهي يوم الخميس 12 من رجب 1445 الذي يوافق 22 فبراير 2024.

وتكون بداية الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 1445، يوم الأحد 22 من رجب الموافق 3 مارس 2024، وينتهي يوم الاثنين 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.

العطلات الرسمية للطلاب في العام الدراسي 1445

ويتضمن التقويم الدراسي للعام الجديد في مدارس المملكة العربية السعودية 10 إجازات متنوعة، بينها 4 إجازات مطولة، وإجازة نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.