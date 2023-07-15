انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 2185 جنيها

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحال الصاغة المصرية، اليوم، انخفاضا بمقدار 5 جنيهات، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2185 جنيها دون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2497 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية؛ إذ سجل نحو 2289 جنيها للشراء، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2185 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ بلغ 1873 جنيها، وعيار 14 سجل 1457 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، انخفاضا بمحلات الصاغة؛ إذ بلغ نحو 17480 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 77661 جنيهًا.