عاجل.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 15 يوليو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم، استقرارا كبيرا في بداية التعاملات، إذ سجل عيار 21 نحور 2195 جنيها للشراء، و2185 جنيها للبيع، بدون مصنعية، وفقا لما تم إعلانه من شعبة الذهب.

سعر الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 اليوم في بداية تعاملات اليوم 2509 جنيهات للشراء، و2496 للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم، عند 2195 جنيها للشراء، و2185 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 عند 1881 جنيها للشراء، و1872 جنيها للبيع، ويستخدم الذهب عيار 18 بشكل كبير، المشغولات الذهبية التي تحتاج مزيدا من التصنيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، تعاملات اليوم عند 17560 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عالميا، تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ووصل سعر الأوقية نحو 1950 دولارا مقابل 2080 دولارًا للأوقية قبل نحو ثلاث أشهر.