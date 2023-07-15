تعرف على أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم السبت، في مصر تراجعا، وذلك بعد أن هبطت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 يبلغ 257807 جنيهات.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم 128904 جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 51582 جنيها.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم 80209 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12916 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 13924 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 25831 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 26932 جنيها.