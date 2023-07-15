أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ،جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، خلال الفترة من السبت الموافق 22 يوليو وحتى الأربعاء 26 يوليو 2023، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 22 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الأحد 23 يوليو 2023: مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- الاثنين 24 يوليو 2023: مادتي الجبر، والعلوم.

- الثلاثاء 25 يوليو 2023: مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

- الأربعاء 26 يوليو 2023: مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

ومن المقرر أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق الامتحانات بعد إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، من خلال وضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.