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أميرة سليم تغني النشيد الوطني المصري في احتفالية العيد القومي الفرنسي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:04 م | السبت 15 يوليو 2023
أميرة سليم

أميرة سليم

حرصت السوبرانو العالمية، أميرة سليم، على تقديم النشيد الوطني المصري، وذلك في احتفالية العيد الوطني الفرنسي، التي أقيمت ليلة أمس الجمعة.

أميرة سليم تغني النشيد الوطني المصري

ونشرت أميرة سليم، فيديو قصيرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وهي تغني النشيد الوطني المصري، وعلقت عليه: «جزء من نشيدنا الوطني المصري في احتفالية العيد الوطني الفرنسي.. لكي حبي و فؤادي يا بلدي».

أميرة سليم تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بمتحف الحضارة

وكانت السوبرانو العالمية، أميرة سليم، قدمت وجبة فنية دسمة من كل مكان في العالم، على مدار 120 دقيقة كاملة في حفل موسيقي كبير على مسرح المنطقة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية والمطلة على بحيرة «عين الحياة»، وذلك بعد مرور عامين من مشاركتها في الاستقبال العالمي لموكب المومياوات الملكية بهذا المتحف، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي.

وحرصت أميرة على تقديم مجموعة من أغاني سيد درويش، وقدمت له «شد الحزام» و«قوم يا مصري»، التي تفاعل معها الحضور بشدة، وتفاعلت هي الأخرى مع هتافات الجمهور خلال تقديمها الأغاني لتشعل أجواء الحفل بالتصفيق الحار، وأخيرا قدمت «الحلوة دي» ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغنية، واستغلت الفرصة ووجهت التحية لوالدتها عازفة البيانو مارسيل متى، التي كانت قد غنت معها الأغنية من قبل.

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