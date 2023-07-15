أزهري على «قناة الناس» يحذر من خطورة التجسس على الآخرين بالتقنيات الحديثة

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ ادعاء المعرفة والعلم بأشياء لم يرها أو يختبرها الإنسان، حقيقة انتشرت في عالمنا هذا، ما يصل إلى حد «الافتراء على الناس»، موضحا بطلان «ادعاءك أنك رأيت شيئا لم تراه»، ومحذرا من تسخير الجوارح لتتبع العورات من اللسان والعين وغيرها.

«جبر» يوضح خطورة الأخلاق السيئة وهدمها للمجتمعات

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أن البعض يتجسس على الآخرين وينقل ما سمعه أو رآه، واستراق النظر باستخدام التقنية والتكنولوجيا وتتبع العورات والتلصص وذكر الآخرين بسوء باللسان، جميعها أمور منهي عنها شرعا.

أهمية حفظ الجوارح

وتابع عالم الأزهر الشريف، «الجوارح التي خلقها الله لنا، نهانا عن استعمالها في الباطل وتفريغ الشهوة في غير موضعها، ما يؤدي إلى هدم وتقويض المجتمعات، ونشر الفاحشة مثل الزنا الذي ينتج عنه اختلاط الأنساب».