أستاذ بجامعة الأزهر يشرح الحكم العطائية لـ «قناة الناس» عن أحوال القلب

قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، في شرح الحكمة التاسعة من حكم ابن عطاء الله التي تقول «تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال» ومعناها أو المراد بها أن الأصل في الأمور هو القلوب وبالتالي فإن الأعمال الظاهرة من عبادات ومعاملات تتنوع بحسب ما يرد على القلوب من أحوال.

مهنا: أعمال الجوارح الظاهرة من عبادات تابعة للقلب

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أعمال الجوارح الظاهرة من عبادات أو معاملات تابعة في الأصل لأحوال القلوب، قائلاً «عندما يرد على القلب حال انقباض ينعكس على الجوارح تاركاً أثر من السكون أو العكس».

تنوع أجناس الأعمال

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال ومن أسماء الله الحسنى الباسط القابض، والانقباض يكون في الباطن ومعناه الضيق أما انبساط القلب فينعكس خفة وفرح وحركة وبالتالي يُقال القبض كالليل والبسط كالنهار.. القبض للرجال وفي البسط تذل الأقدام».