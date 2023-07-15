سماع دوي انفجارات جراء حريق بمنشأة للكيماويات في لويزيانا الأمريكية

دعت السلطات المحلية بولاية لويزيانا الأمريكية، السكان للاحتماء داخل منازلهم عقب سماع دوي انفجارات جراء اندلاع حريق اليوم السبت في منشأة للكيماويات بالولاية، وذلك كإجراء احترازي لاحتمالية وجود أضرار بيئية.

جميع الأشخاص في المنشأة بأمان

وأفادت شركة «داو» الأمريكية للكيماويات، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم السبت، بأن حريقا نشب في منشأة تابعة لها في بلاكومين فى ولاية لويزيانا، مضيفة أن مركز عمليات الطوارئ لدى الشركة يعمل مع الوكالات المعنية المحلية، وعلى مستوى الولاية لمواجهة الحريق.

وأضافت الشركة، أن جميع الأشخاص في المنشأة بأمان، وأن أجهزة مراقبة الهواء لم تكشف عن أي مواد ضارة في الأجواء جراء الحادث.