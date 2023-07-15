إكسترا نيوز: العلاقات المصرية الأفريقية في طريقها للنمو والتطور

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيلما تسجيليا بعنوان العلاقات بين مصر وأفريقيا، وأوضح التقرير عدة نقاط للقوة وخطوات اتخذتها الدولة المصرية في سبيل تطوير علاقتها مع دول الاتحاد الأفريقي، وجاءت أبرز النقاط في التالي:

اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية

- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.

- القاهرة استضافت فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018.

- القاهرة استضافت فعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة 54 دولة أفريقية.

- ارتفع التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا بنسبة 38.2% في 2021.

- إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي بلغ 5.4 مليار دولار خلال عام 2021.

تفعيل أجندة أفريقيا

- ارتفاع الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 37.7% في 2021.

- يسعى الجانبان إلى جعل القارة الإفريقية سوقا موحدة للسلع والخدمات.

- العمل على تفعيل أجندة أفريقيا 2063 من خلال الربط بين دول القاهرة عبر شبكة طرق وممرات.