أجواء أمم أفريقيا 2006 حاضرة بمهرجان العلمين الجديدة بقيادة «الجيل الذهبي»

استعرض مراسل قناة «Dmc» محمد سعد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، اليوم السبت، والتي وصفها بمدينة السحر والجمال وتوافد السياح إليها من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى بدء الفعاليات بأنشطة رياضية أهمها مباراة مباراة الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم، أبرزهم «عماد متعب، حازم إمام، أحمد حسن، حسام حسن، وليد سليمان، وجدو».

عودة كأس أمم أفريقيا 2006

وأشار المراسل، خلال التغطية الخاصة على شاشة «DMC»، إلى أن تلك الأجواء استعادت ذكريات الجماهير مع كأس أمم أفريقيا 2006 التي فازت بها الفراعنة بقيادة المعلم حسن حسانة، موضحًا أن المباريات التي لعبها «الجيل الذهبي» خلال المهرجان مكونة من 4 فرق مميزة، إذا واجه فريق كابتن حسام غالي فريق حازم إمام وانتهت بفوز الأول، في حين فاز فريق كابتن محمد فضل على فريق أحمد حسن، ليتواجه فيما بعد فريقا حسام غالي ومحمد فضل، وسط حماس الجماهير من جميع الأعمار.

نهائيات الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

ولفت «سعد»، إلى فعاليات اليوم تبدأ من الساعة الرابعة بلعبة «التيك بول» وفي الساعة التاسعة مساءً يُقام نهائي مباراة الكرة الشاطئية النهائية وتكريم الفائزين.