مصرع طفل غرقا وإنقاذ شقيقه على شاطئ مدينة السلوم

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، غرقا خلال الاستحمام في شاطئ مدينة السلوم غرب مرسى مطروح، بينما نجا آخر من الموت، بعد إنقاذه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الاثنين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية إلى المصاب، وأخطرت شرطة النجدة ومباحث قسم شرطة السلوم اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصرع طفل غرقا في السلوم

واستقبلت، اليوم السبت، مستشفى السلوم التخصصي حالتي غرق أحدهما جثة هامدة، وهو كرومة عمر منفي 13 سنة مقيم بمدينة السلوم، لفظ أنفاسه الأخيرة، والطفل ملحة عمر منفي 7 سنوات من مدينة السلوم يعاني من إسفكسيا الغرق، وجرى وضعه وحجزة في العناية المركزة، تحت الرعاية الطبية العاجلة من خلال الفريق الطبي للعناية وجاري استكمال الفحوصات الطبية له من تحاليل وأشعة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.