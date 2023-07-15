تحرير محضر لصاحب محل وضع حجارة بالشارع لمنع المواطنين من ركن سياراتهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا شكوى من أحد الأشخاص تضرر خلالها من قيام مالك محل منظفات بمحافظة بورسعيد، بتثبيت حجارة أمام محله، لمنع انتظار سيارات المواطنين على الرغم من سابقة تحرير محاضر ضده لذات السبب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو الجاري، تم تحرير محضر إشغال الطريق العام ضد مالك المحل المذكور، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقه بعدم تكرار المخالفة.