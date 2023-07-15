ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارتين بطريق «بشاير الخير» في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق مدعوم بمقطع فيديو وصور يتضمن قيام قائدي سيارتين ملاكي بحركات استعراضية بطريق «بشاير الخير» بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائدي السيارتين، ويقيمان بدائرتي قسمي شرطة الدخيلة وكرموز، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.