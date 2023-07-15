«الداخلية»: تخصيص 3 أوتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعليق تضمن مناشدة المسؤولين لنقل حجاج القرعة إلى مدينة السويس، والزعم برفض وزارة الداخلية تخصيص أوتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس.

توصيل حجاج القرعة إلى محل إقامتهم

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن وزارة الداخلية خصصت 3 أوتوبيسات، وجرى اصطحاب حجاج القرعة من مطار القاهرة وتوصيلهم إلى محل إقامتهم في محافظة السويس.