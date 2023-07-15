داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: المؤمن لين.. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

استشهد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي بآيات من القرآن الكريم بسورة آل عمران عن فضل الرحمة والتوكل وضرورة اتباع هذه الأخلاق كما كان يفعل الرسول الكريم.

«الروبي» يوضح فضل الأخلاق الحميدة والتراحم والتوكل على الله

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله سبحانه وتعالى في سورة «آل عمران» خاطب سيدنا محمد بقوله، «فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين»، «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

سيدنا محمد أُرسل رحمة للعالمين

وتابع الداعية الإسلامي، أنَّ معنى الآيات، «يا رسول الله يا من أُرسلت رحمة للعالمين كن لين الجانب.. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يخفض جناحه لكل الناس وكان لين الجانب.. والمؤمن لين فلينوا في جانب إخوانكم والمؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.. ولو كان رسول الله قاس القلب لانفض الناس من حوله لكنه كان كما قال له ربه «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن».