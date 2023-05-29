علي جمعة لقناة الناس: كل الأديان تدعو إلى الأخلاق الكريمة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن كل الأديان السماوية وغير السماوية تدعو إلى الأخلاق الكريمة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت على الدعوة إلى مكارم الأخلاق، في الثمانينات «الأخلاق النشطة».

الإسلام والمسيحية واليهودية ودعوة إلى الأخلاق

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «الأمم المتحدة قالت إن الأديان كلها متفقة على 11 خلقا وقيمة أخلاقية، واعتبرتها مساحة اتفاق البشر سواء فى الإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها، مثل الصدق وخلافه».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.