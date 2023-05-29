علي جمعة لقناة الناس: 95% من الآيات القرآنية والأحاديث تتحدث عن الأخلاق

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، منهم 300 آية في الشريعة كلها، لافتا إلى أن هناك 60000 حديث منهم 2000 حديث في الشريعة، والباقي في القرآن والسنة عن الأخلاق.

الأحاديث والسنة تتحدث عن الأخلاق

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «95% من القرآن والأحاديث والسنة تتحدث عن الأخلاق و5% فقط هم حديث عن الشريعة والعبادة، يبقى الديانة دي تدعو للأخلاق، سيدنا النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، شوف الدين والشريعة فى القرآن والسنة 5% والباقى 95% أخلاق».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.