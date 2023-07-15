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«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد بركات
07:17 م | السبت 15 يوليو 2023
مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية، منح نزلاء السجون، زيارتين استثنائيتين؛ اعتبارا من 22/7/2023 حتى يوم الخميس 21/9/2023، ولا تحتسبا ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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بقلم محمد بركات