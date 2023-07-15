«القاهرة الإخبارية»: هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب محافظة السليمانية بالعراق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هيئة الأرصاد الجوية العراقية، أعلنت اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 3.7 درجة في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية.

وذكر قسم الأرصاد الزالزلي بالهيئة في بيان، أن المراصد الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت جنوب شرق جمجمال بمحافظة السليمانية.

العراقيون يشعرون بالهزة الأرضية

وأضاف البيان، أن الهزة الارضية بلغت قوتها 3.7 درجة، وتم الشعور بها من قِبل المواطنين.