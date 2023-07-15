«الداخلية» تكشف ملابسات شكوى مندوب مبيعات بدمياط زعم سرقته من 3 سيدات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا شكوى من مندوب مبيعات بشركة استيراد وتصدير، مقيم بالغربية، ادعى خلالها رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط تحرير محضر لصالحه في واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالي من داخل سيارته من 3 سيدات استوقفنه حال سيره بالطريق الدولي تجاه كفر البطيخ بدمياط بدعوى توصيلهن.

عدم صحة الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 يونيو الماضي تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ، من مدير بذات الشركة محل عمل الشاكي، تضرر خلاله من الشاكي لقيامه بسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من عهدته بالاشتراك مع آخرين أثناء قيامه بتوزيعها على عملائهم، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله.

وفي وقت لاحق، تنازل المُبلغ عن المحضر عقب قيام الشاكي بسداد المبلغ المالي للشركة، وبتاريخ 2 الجاري تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من الشاكي بتضرره من قيام 3 سيدات بسرقة مبلغ مالي من سيارته عقب استيقافه على النحو الوارد بشكواه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

معاقبة الشاكي بسبب ادعائه الكاذب

وفي وقت لاحق حضر الشاكي وتنازل عن المحضر المشار إليه عقب عثوره على المبلغ المالي بالسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور لادعائه الكاذب.