محلل سياسي: لا يمكن حسم الأزمة السودانية عسكريا.. ودول الجوار الأكثر تأثرا

كشف الدكتور أمجد فريد، المحلل السياسي، عن ترحيب السودان بكل الجهود الساعية للسلام وإيقاف الحرب الدائرة منذ شهر أبريل الماضي، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بمؤتمر دول جوار السودان الذي استضافته القاهرة.

دول جوار السودان

ولفت الدكتور أمجد فريد، المحلل السياسي، إلى أن دول جوار السودان الأكثر تأثرا بالحرب، خاصة مصر وتشاد وجنوب السودان، لأنها تحملت العبء الأكبر من اللاجئين والفارين من الحرب.

وأكد أن الحرب الدائرة في السودان، لا يمكن حسمها عسكريا، ولا يمكن لطرف أن يحقق نتائج على أرض الواقع، والدعم لأي طرف يعني مزيدا من الدماء والخسائر في الأرواح.

واستطرد الدكتور أمجد فريد، المحلل السياسي، أن مؤتمر دول الجوار أكد على أنه سيعمل منع تدخل الأطراف الخارجية لدعم أحد طرفي النزاع، الذي من شأنه أن يطيل أمد الحرب.

بدء الموسم الوبائي

وأضاف أن الأمن الغذائي السوداني مهدد بالتزامن مع بدء الموسم الوبائي وانتشار العديد من الأمراض، حيث إن هناك فشل في توفير البعوض لتطهير المياه أو رش الحشرات التي تنتقل الأوبئة وتتسبب فيها.