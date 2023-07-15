اقرأ غدا في عدد «الوطن».. مصر ترسم مستقبل أفريقيا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئيس جهاز تنمية «العاصمة»: انتهينا من بيع 70% من الشقق

«تكنولوجيا.. أمان.. استثمار أخضر».. آفاق جديدة للحياة على أرض «العاصمة الإدارية»

الحي السكني R3 مقام على مساحة 124 فدانا ويضم 24 ألف وحدة و1000 فيلا.. ونصيب الفرد من المساحات الخضراء يتجاوز المعدل العالمي

3 آلاف وحدة سكنية مخصّصة للعاملين المنتقلين للعاصمة كنوع من التحفيز

وخلق ارتباط بالمكان استنفدنا بيع الوحدات التجارية الموجودة فى D6 بالكامل

ننفذ الحي السكني R5 على 885 فدانا ويضم 22 ألف وحدة سكنية

مصر تدخل عصر البنوك الرقمية

و«المركزي» يعلن قواعد الترخيص والتسجيل والرقابة والإشراف

«السيسي» يشارك في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي.. ومباحثات مع الرئيس الكيني

«الصحة»: «100 يوم صحة» قدمت 2.9 ألف خدمة في يوم

الوزارة: 5 آلاف و848 مواطنا إجمالي المترددين

سفيرنا بنيروبي: كينيا تُثمن جهود مصر في قمة دول الجوار.. واتصالات مكثفة لحل أزمة الصومال

مصر ترسم مستقبل أفريقيا

مسؤول سابق بـ«الأفريقي»: مصر من مؤسّسي «النيباد».. وهدفها دمج الاقتصاد

السفير جمال بيومي: ثورة 30 يونيو أصبحت صوت أفريقيا دوليا

«التضامن» و«مصر الخير» تدعمان 2.5 ألف مشروع ضمن «فرصة»

«القباج»: 30 ألف جنيه الحد الأقصى للمشروعات

السفير صلاح حليمة: هناك رؤية مصرية للتكامل بين المنطقة العربية والقارة السمراء

السفيرة منى عمر: «نيروبي» استفادت من الخبرات المصرية في مجالي الطب والتعليم

«التعليم العالي»: الجامعات الأجنبية «استثمار وعلم»

الأهلي ضيفا على المقاولون بالدوري.. وعرض جديد لضم «بوبو» ورفض رحيل «تاو»

«عاشور ومعيط» يشهدان حفل تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

الزمالك يواجه فاركو و«أوسوريو» يعالج سلبيات القمة

طوارئ بالمصري لمواجهة «سيراميكا» بكأس الرابطة

الصفحة الثانية

إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي.. و5 آلاف طالب سجلوا في «القدرات»

«عطا»: موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 27 يوليو

«الإسكان»: 1.9 مليار جنيه استثمارات مشروعات «المركزى للتعمير» في البحر الأحمر

انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي.. تشمل تلقيح الجاموس والأبقار والأغنام ضد «الحمى القلاعية»

«التنمية المحلية»: توجيهات رئاسية بالارتقاء بالمحيط الجغرافي للمتحف الكبير

إزالة 325 ألف طن قمامة بـ 57 مليون جنيه.. والانتهاء من رفع التراكمات

«تنشيط السياحة»: نستهدف 8 ملايين سائح في النصف الثاني من 2023

«القاضى»: ألمانيا الأكثر إرسالاً للسائحين خلال 6 أشهر

خطة لتطبيق الري الحديث في مزارع البساتين والقصب

«الري»: تطوير «المساقي» من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة.. وغرامات لتبديد المياه

الصفحة الثالثة

المهندس شريف الشربيني: فرق كبير بين المعيشة في «الإدارية» والمدن الأخرى.. ونصيب الفرد من المساحات الخضراء 15 مترا

رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة: انتهينا من بيع 70% من الشقق و90% من الفيلات.. والحياة دبت في المدينة بتوجيهات «السيسى»

3000 وحدة سكنية داخل المدينة مخصّصة للعاملين المنتقلين للعمل كنوع من التحفيز وخلق ارتباط بالمكان

«العاصمة» مدينة متكاملة والبنية التحتية تشجّع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة

الصفحة الرابعة

مصر تدخل عصر البنوك الرقمية قريبا

البنك المركزي يعلن قواعد الترخيص والتسجيل والرقابة والإشراف برأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن ملياري جنيه.. وخبراء: مستقبل الصناعة المصرفية.. والبنوك الرقمية تقدم كل الخدمات عبر منصات إلكترونية

«الأهلي المصري» في صدارة البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري

وجه 16.159 مليار جنيه لنحو 137959 عميلاً مستحوذاً على 26.9% من المبادرة

نتائج أعمال قوية للبنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من 2023

محفظة القروض ترتفع إلى 69.4 مليار جنيه.. والودائع تقفز إلى 161.5 مليار

خط ملاحي جديد بين مصر والجمهورية اليمنية

«الأحول»: زيادة في صادرات مصر من الأغذية الزراعية خلال الفترة الماضية

الصفحة الخامسة

اتحاد البنوك: صرف الحوالات الخارجية للعملاء بعملة التحويل نفسها ودون أي قيود

المصرف المتحد يستعرض 19 ممارسة بيئية في ملتقى «التحول نحو الاقتصاد الأخضر»

«المشاط»: دور فاعل لمؤسسات التمويل في تعزيز القطاع الخاص

7.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع خلال 3 سنوات

«المصري للتأمين»: تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية

مشروع لـ«الاتصالات» لتطوير ورقمنة هيئة سلامة الغذاء في مصر

«الهوبي»: تطبيق مجموعة من البرامج الإلكترونية لتسريع وتيرة إجراءات الفحص

إطلاق «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية

الصفحة السادسة

«مصر ترسم مستقبل أفريقيا»

دبلوماسيون: العلاقات المصرية الأفريقية تشهد طفرة حقيقية منذ 2014

«العرابي»: مصر تسعى لتسريع حركة التجارة والزراعة وتبادل المهارات بين دول القارة.. و«رخا»: «القاهرة» حاضرة بقوة في حل النزاعات الأفريقية وفق معايير القانون الدولي

السفير جمال بيومي: ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى أفريقيا وأصبحت صوتها دوليا

حسين حسن: الرئيس لا يدّخر جهدا لإحلال الأمن والسلام في ربوع أفريقيا بأكملها

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس استطاع تحقيق توازن في العلاقات الدبلوماسية مع دول القارة

مسؤول سابق بـ«الاتحاد الأفريقي»: مصر من مؤسسي «النيباد».. وتستهدف دمج الاقتصاد القاري بالعالمي

مصر دولة رائدة في إنتاج الطاقة وتصديرها وهو أحد أوجه التعاون مع القارة السمراء

مصر مهتمة بالقضايا التنموية والتضامن مع أفريقيا وإقامة علاقات مثمرة وفعالة مع دولها بكل المجالات

الصفحة السابعة

خبراء: العلاقات بين مصر وكينيا تاريخية.. والزعيم «كينياتا» قال: «سنتذكر ناصر الذي قدم الكثير لتحرير دول القارة»

«رشاد»: «القاهرة» ساندت الثوار وخصصت إذاعة باللهجة السواحلية للشعب الكيني.. و«العمدة»: مستقبل واعد ينتظر السوق الكينية في القارة السمراء

السفيرة منى عمر: السوق الكينية جاذبة للاستثمارات

السفير صلاح حليمة: هناك رؤية مصرية للتكامل بين المنطقة العربية والقارة السمراء

مساعد وزير الخارجية السابق: كينيا الشريك التجاري الأفريقي الأكبر لمصر

نائب رئيس «المصري للشؤون الأفريقية»: مصر حريصة على إيجاد حلول لأزمات القارة

«نيروبي» استفادت من الخبرات المصرية في العديد من المجالات منها الطب والتعليم

التغيرات المناخية تؤثر على تنمية البلدان الأفريقية.. وأفريقيا على رأس أولويات القيادة السياسية

الصفحة الثامنة

ترقب مصير

ترتيب الأوراق.. الأهلي ضيفا على المقاولون في الجولة 34 للدوري.. و«كولر» يستعد للذئاب ببدلاء القلعة الحمراء.. وعرض جديد لضم «بوبو» ورفض رحيل بيرسي تاو

طوارئ في المصري استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة ومحاولات لزيادة أعداد الجماهير

مهمة استعادة التوازن

تجديد وهيمنة

الزمالك يواجه فاركو في الظهور الأخير بالدوري.. و«أوسوريو» يعالج سلبيات القمة

«تشافي» ينهى مسيرة 7 لاعبين في برشلونة.. وباريس سان جيرمان ينفذ خطة جديدة ضد «مبابي»