نقيب المهندسين: زيادة موارد النقابة وإعادة تشكيل اللجان أولوية الفترة المقبلة

التقى المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، بجمع من مهندسي الغربية مساء أمس، بحضور المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، والدكتور محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان، والمهندس محمد محفوظ رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، وذلك خلال زيارة للنقابة الفرعية بطنطا مساء أمس الجمعة الموافق 14 يوليو 2023.

الهدف من لقاء أعضاء الجمعية العمومية بالغربية

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من المهندس تامر الكوراني- رئيس النقابة الفرعية بالغربية رحب فيها بالحضور الكريم، وأوضح أن الهدف من لقاء أعضاء الجمعية العمومية بالغربية هو مناقشة آخر التطورات التي تتم بالنقابة الفرعية، والإجابة على كل استفسارات المهندسين، موضحًا ما قامت به نقابة الغربية من مجهودات حثيثة وسعي في ملف إنشاء نادي المهندسين بطنطا، وتطوير نادي المهندسين بالمحلة الكبرى وطلب من المهندس طارق النبراوي تحديد موعد لإنهاء الإجراءات في النقابة العامة.

وأشار النبراوي إلى أن إنشاء نادي مهندسين يخدم جموع المهندسين بوسط الدلتا حلم طال انتظاره، وأنه يسعى شخصيا لإنجازه منذ بدء الفكرة، واعدًا بإنهاء إجراءات الطرح خلال الفترة المقبلة.

وقال نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته، إنه يسعى للقاء مهندسي الجمعية العمومية في كل المحافظات لرسم خريطة الفترة المقبلة والاهتمام بقضايا النقابة والمهندسين.

توصيات اللقاء

فُتح باب المناقشة والاستفسارات للحضور والتي أسفرت عن عدد التوصيات التي أكد نقيب المهندسين أنه سيسعى لتنفيذها ومنها:-

1- تفعيل قرارات التعليم الهندسي، ورفع كفاءة الخريجين، وضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة والاعتماد.

2- الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة وطرحها للتصويت عليها و تفعيلها في أقرب وقت.

3- العمل على زيادة موارد النقابة و استثمارها بشكل أكبر والسعي لزيادة المعاشات.

4- إعادة تشكيل اللجان النوعية بالنقابة العامة وفتح المجال أمام المهتمين بالمشاركة فيها.

5- تفعيل لجان المساندة القانونية لدعم المهندسين في كل قضاياهم واستفساراتهم.

6- التأكيد على دعم نقابة المهندسين بالغربية والسعي لإنهاء إجراءات طرح بدء إنشاءات النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي كلمته، أكد المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، حرص هيئة مكتب النقابة العامة على التواصل مع مهندسي النقابات الفرعية، بهدف التعرف على مشكلاتهم، ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم، وتبادل الأفكار والمقترحات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العمل بالنقابة خلال الفترة المقبلة، والوصول لحلول للمشكلات المهنية المتراكمة، والتكاتف والعمل الجاد من أجل الارتقاء بالمهنة في ظل التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.

ومن جانبه استعرض الكوراني عبر عرض تقديمي ما تقوم به نقابة المهندسين بالغربية من فاعليات و أنشطة مختلفة، مشيرًا إلى أنها جميعا تُنشر على الصفحة الرسمية للنقابة الفرعية على الفيسبوك و التي وعد بتطويرها بالاستعانة بمتطوعين من شباب المهندسين و طلبة كلية الهندسة.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية و مجلس نادي المهندسين بالمحلة الكبرى على رأسهم المهندس محمد سلامة- أمين الصندوق، المهندس عماد الدميري، المهندسة إيناس خاطر، والمهندسة ريهام النجار، والمهندسة نادية حسونة، والمهندس أسامة حجاج، والمهندس أسامة القطري، والمهندس محمد السجيني، والمهندس علي النظامي.