نقيب المهندسين يلتقي وزير الموارد المائية والري لاستعراض موقف النقابة

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، الأستاذ الدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري، مساء أمس.

لقاء بين المهندسين ووزارة الري

وجمع اللقاء بين المهندس طارق النبراوي ووزير الري لاستعراض الموقف الحالي لأعمال النقابة المختلفة، طبقا لاختصاصات الوزير بالإشراف على نقابة المهندسين.

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان لها ،أن الاجتماع عقد بحضور الوفد المرافق لنقيب المهندسين، والذي ضم مهندس استشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين. الدكتورة مهندسة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين. المهندس محمود العربي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.