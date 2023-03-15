نقيب المهندسين يكشف عن شروط حصول الأعضاء على المكافآت والبدلات

أعلن طارق النبراوي نقيب المهندسين، في بيان، أنه لن يتم تنفيذ أي قرارات تتعلق بشؤون العاملين من منح علاوات أو مكافآت أو بدل انتقال أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بشؤؤنهم، إضافة إلى عدم تنفيذ أي تعاقدات للعاملين بالنقابة أو إصدار أي قرارات بالاستغناء عنهم دون الحصول على موافقة نقيب المهندسين.

قرارات نقيب المهندسين

وجاء قرار نقيب المهندسين بعد الاطلاع على:

- قانون العمل رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته.

- النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم (2133) لسنة 1975.

- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

- اللائحة المالية والادارية للنقابة.

ونص قرار طارق النبراوي نقيب المهندسين، على:

مادة أولى: لا يتم تنفيذ أي قرارات تتعلق بشؤون العاملين من منح علاوات أو مكافآت أو بدل انتقال أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بشؤؤنهم دون الحصول على سند موافقة هيئة مكتب النقابة العامة، مزيلة بتوقيع رئيس الهيئة التنفيذية «نقيب المهندسين»، وذلك استنادا لنصوص المواد (24)،(25) من القانون، والمادتين (40)،(42) من النظام الداخلي.

مادة ثانية: عدم تنفيذ أي تعاقدات للعاملين بالنقابة أو إصدار أي قرارات بالاستغناء عنهم دون الحصول على موافقة نقيب المهندسين «الممثل القانوني للنقابة»، استنادا لنص المادة (24) من القانون.

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

مادة ثالثة: على جميع الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وقد أعلن نقيب المهندسين، في وقت سابق، عقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابة، يوم السبت 18 مارس الجاري، لوضع الخطط التنفيذية لقرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين التي عقدت بتاريخ 6 مارس الجاري.