نقيب المهندسين يعلن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية 18 مارس الجاري

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه تمت دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم 18 مارس الجاري لعقد الجمعية العمومية، مؤكدا أن هذا الاجتماع لأخذ الخطوات التنفيذية لقرارات الجمعية العمومية التي جاءت واضحة وحاسمة وغير قابلة للمساومة، وجرى تنفيذها من اليوم التالي لصدورها.

ودعا الجمعية لعدم الالتفات إلى أي محاولات لأي دعوات تحاول التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، لأنها تؤدي إلى الالتفاف حول القرارات التي جرى اتخاذها من قبل أعضاء الجمعية.

وأشار إلى أن القرارات التي جرى اتخاذها من قبل الجمعية العمومية تعبر عن 800 ألف من أعضاء الجمعية، لأنهم أصحاب النقابة، معقبا: «أرجو أن نتكاتف مع نقابتنا وحضور اجتماع 18 مارس الجاري، المقرر أن يضع الخطوات التنفيذية لقرارات الجمعية العمومية، والتي من المقرر عرضها على اجتماع الجمعية في شهر يونيو المقبل».

ومن جهة أخرى، وجه النقيب الشكر للزملاء الذين حضروا الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي حظيت بحضور تاريخي لم يسبق له مثيل نقابة المهندسين، وكانت ذات قرارات قوية وواضحة.

وأضاف النبراوي خلال كلمته عبر صفحته الشخصية: «الجمعية العمومية تمت بشكل شفاف وواضح والقرارات التي تم اتخاذها كانت بديمقراطية وشفافية واضحة، وكلها كانت بالأغلبية الكاسحة ،ومنها قرار التعليم الهندسي الذي يعتبر بداية لتغيير حقيقي في المهنة الذي من المتوقع أن يكون أثره بالغ الأهمية على الجميع».

عمومية المهندسين

وأكد نقيب المهندسين خلال كلمته على أن القرارات جميعها جاءت قوية وحاسمة وقرار زيادة المعاش قرار قوي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية قمت باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لإصلاح الأمور ومنها إقالة المهندسين المنتخبين في اللجان بالشركات التي تمتلك النقابة فيها حصة كإجراء أولي لحين اختيار الجمعية العمومية ممثليها بالشكل الذي تحدده اللائحة.