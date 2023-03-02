نقيب المهندسين عن حزمة قرارات الرئيس: تساعد على تحسين الأوضاع الحالية

ثمن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى حزمة القرارات الأخرى لأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.

القرارات جاءت في وقت مناسب

وقال طارق النبراوي في تصريحات لـ«الوطن» إن القرارات التي أعلنها الرئيس جاءت في توقيت مناسب جدا لمساعدة المواطنين على مواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي نشهدها جميعا هذه الأيام وتحسين الأوضاع، موضحا أن الدولة يكل مؤسساتها تعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح النبراوي أن رفع الحد الأدنى لكل الفئات وزيادة المعاشات يوضح أن الدولة تهتم بجميع فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة دون التمييز بين أحد من العاملين، وهذا يعتبر تحصين جيد للمواطنين في ظل الأحداث التي تمر بها مصر والعالم كله، مشيرا إلى أنها التفاتة جيدة من الدولة في ظل الظروف الحالية.

الحوار الوطني يسهم في حل المشكلة

وأشار نقيب المهندسين إلى أهمية انطلاق الحوار الوطني في ظل هذه الأوقات العصيبة حتى ينمي لغة الحوار بين جميع أطراف المجتمع، ولتستمع الدولة إلى الشعب بكل طوائفه فإن انطلاق الحوارالآن أصبح ضرورة حتى تتكامل كل أطراف الدولة.