السفير محمد حجازي: مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بيان قمة دول جوار السودان جاء شاملا وله أبعاد سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن مضمون البيان الختامي للقمة يرتكز على وقف التصعيد وبناء الثقة دون إبطاء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة.

حجازي يشدد على أهمية إطلاق حوار جماعي

وشدد «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، على أهمية إطلاق حوار جماعي ولا بد من بدء عملية سياسية شاملة تلبي الطموحات وتحقق الاستقرار، مؤكدا أن مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها.

حجازي: يجب عودة المسار الديمقراطي

وتابع: «أهم جهد يبذل هو الحفاظ على سلامة السودان وعودة المسار الديمقراطي وإقامة حوار سوداني دون تدخل أطراف خارجية لا تستهدف إلا مصالحها الخاصة، وفي السودان ودول الجوار الكل يعلم أن مصر تعمل من أجل صالح السودان وثروته واستقراره، مؤكدا أن أمن السودان لمصلحة الجميع».